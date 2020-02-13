أوكرانيا: مقتل 8 في حادث سير بغرب موسكو

لقي ثمانية أوكرانيين حتفهم إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة في منطقة بسكوف بغرب روسيا، بالقرب من الحدود البيلاروسية. أفادت قناة فيستي الإخبارية بأن الحافلة الصغيرة كانت تحمل لوحات ترخيص أوكرانية، ويعتقد أنها كانت متوجهة جنوبًا إلى كييف عند وقوع الحادث. جنوبًا إلى كييف عند وقوع الحادث. أضافت القناة، أنه جرى نقل شخصين للمستشفى بعد إصابتهما بإصابات خطيرة، وقد جرى فتح تحقيق بشأن الحادث.

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