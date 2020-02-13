موسكو تتهم جهات خارجية بمواصلة دعمها للمسلحين في سوريا

كشف رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن المسلحين في سوريا ما زالوا يتلقون إمدادات الأسلحة من جهات خارجية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال ميزينتسيف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إن الجيش السوري عثر على كميات كبيرة من الأسلحة

والذخيرة، تركتها مجموعات مسلحة أثناء هروبها"، مشيرًا إلى أنه من بين هذه الأسلحة والذخيرة ما صُنع في الغرب.أضاف: "أن هذا يدل على استمرار الدعم الخارجي للمسلحين في سوريا"، مؤكدًا أن بلاده تبذل جهودها لمساعدة سوريا على تخفيف حدة التوتر في مناطق تخفيف التصعيد.وأوضح رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي أن إرهابيي تنظيم (هيئة تحرير الشام) يعملون على إحباط جهود روسيا وسوريا الهادفة إلى نزع فتيل التوتر في منطقة إدلب، لافتًا إلى أن الجيش السوري اضطر إلى القيام بأعمال عسكرية كفيلة بتوفير الأمن في الأراضي السورية.