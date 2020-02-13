سفينة "فيستردام" ترسو في كمبوديا اليوم

قال مسؤول، اليوم الخميس، إن السفينة السياحية، التي رفضت عدة دول آسيوية رسوها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، سوف ترسو قبالة ساحل كمبوديا، حيث تمت الموافقة على استقبال الركاب بعد خضوعهم للفحوصات الطبية.
وقال لوك كيمشهون مدير ميناء سيهانوكفيل للوكالة عن السلطات، سوف تجري الفحوصات الطبية على الركاب الذين على متن سفينة" فيستردام" التابعة لشركة هولاند أميركا لاين، وتشمل قياس درجات الحرارة.
وأضاف أن عملية إنزال الركاب سوف تبدأ اليوم.
وأوضح" نحن في حاجة للتأكد من الحالة الصحية للركاب، إذا اشتبهنا في إصابة أي راكب بأعراض فيروس كورونا، سوف نأخذ عينة من الراكب ونرسلها إلى بنوم بنه لاختبارها".
وعلى الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة مصابة بالفيروس على متن السفينة، إلا أن كل من الفلبين وتايوان وتايلاند واليابان رفضت استقبالها بسبب مخاوف من وجود أي مصابين بالفيروس على متنها.
ويذكر أن السفينة كانت قد غادرت هونج كونج وتايوان في وقت سابق من هذا الشهر، وعلى متنها 2257 راكباً.
وقال كيمشهون إن المسؤولين يستهدفون لإنزال 600 راكب اليوم و800 آخرين غداً الجمعة.
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