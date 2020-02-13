كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان يوقع تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية كول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت وزارة العدل السودانية، اتفاقا بين حكومة السودان وأسر ضحايا المدمرة الأميركية "كول"، وفقًا لقناة العربية.

وفي بيان لوزارة العدل السودانية، قالت إنه "في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ 7 فبراير على اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية "كول" في العام 2000، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأميركية.

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وأضاف البيان: "تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي أفعال إرهاب أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام السابق، وفقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بُغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم".