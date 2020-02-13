كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدث باسم لجنة الصحة الصينية، مي فينغ، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة.

وقد تلقت لجنة شؤون الصحة في الفترة من الساعة 0:00 حتى الساعة 24:00 من يوم 12 فبراير، معلومات عن 15152 حالة إصابة جديدة بالتهاب رئوي ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في 31 مقاطعة، من بينها 174 حالة متأخرة و254 حالة وفاة، وشفاء 1171 حالة.

وبلغ في الوقت الحالي، عدد الإصابات 52526 حالة في 31 مقاطعة (من بينها 8030 في حالة صحية متأخرة)، وشفاء 5911 شخص ووفاة 1367".

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ووفقًا للسلطات الصينية، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1310 أشخاص، والمصابين إلى 48.2 ألف وشفاء نحو 3441 حالة.

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين بات مستقرا، لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء "بحذر شديد".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبرة أنه أصبح العدو رقم واحد للبشرية، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.