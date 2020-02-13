كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تعلن استمرار حظر السفر.. وتايوان تخطط لاتخاذ تدابير مضادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي، اليوم الخميس، نداء تايوان برفع الحظر المفروض على مواطنيها الذين يزورون البلاد، قائلًا إن اهتمامه الأساسي هو سلامة الفلبينيين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت تايوان، إنها تفكر في اتخاذ تدابير مضادة إذا لم ترفع الفلبين الحظر الذي فرضته هذا الأسبوع لاحتواء انتشار الفيروس التاجي، لكن قال دوترتي إن التقييد سيبقى "طالما الخطر قائمًا".

ونقل عن المتحدث باسمه، سلفادور بانلو، قوله: "اهتمامي الأساسي هو صحة وسلامة مواطنينا".

تُحكم تايوان بشكل منفصل تمامًا عن الصين، لكن تطالب بكين بالجزيرة بصفتها الخاصة، وتدرج منظمة الصحة العالمية (WHO) حالات الإصابة بالفيروس في فئة الصين، مما دفع بعض الدول إلى فرض نفس القيود على التايوانيين مثل المواطنين الصينيين.

يعيش أكثر من 115.000 مواطن فلبيني ويعملون في تايوان، وخاصة في المصانع والمساعدة منزلية.

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ونقلت بانو عن دوترتي قوله إن قرار الفلبين بإدراج تايوان كجزء من الحظر المفروض على زيارة الصينيين "لا علاقة له" بسياسة الصين الواحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جوان أوو للصحفيين في تايبيه إن تايوان لديها رد إذا استمرت الفلبين في حظرها، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل، قائلة إنها في انتظار قرار من الحكومة الفلبينية.

وقال أوو "سنواصل التواصل مع الفلبين ونوضح أن هذا قرار أحادي الجانب وخاطئ اتخذته وزارة الصحة الفلبينية، مما أثر بالفعل على العلاقة بين تايوان والفلبين".

تتمتع تايوان والفلبين بعلاقات اقتصادية وثقافية وثيقة، لكن لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية، لأن الفلبين، مثلها مثل معظم البلدان، تعترف فقط بالحكومة في بكين وليس في تايبيه.

وقد اشتكت تايوان مرارًا وتكرارًا من أنه مع وجود 18 حالة إصابة بالفيروس مقارنة بحوالي 60.000 حالة في الصين، فإنه من الظلم أن تقوم منظمة الصحة العالمية بدمجها مع الصين وتضليل الدول الأخرى للاعتقاد بأن تايوان تواجه وباءًا خطيرًا بنفس القدر.

