كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشعب اليمني يتصدى لكافة وسائل حزب الإصلاح ضدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدم حزب الإصلاح باليمن، كافة الوسائل ضد شعب الجنوب بدءًا من شراء ذمم البعض، مروراً بعقد المؤتمرات وحياكة المؤامرات، وصولا إلى القمع والقتل بدمٍ بارد، والاعتقال والتنكيل ونشر الإرهاب.

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وكتب الربيزي، تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، كشف فيها الوسائل التي استخدمها حزب الإصلاح ضد شعب الجنوب، مضيفًا: "‏‏لدينا تجارب عديدة خلال مسيرة نضالنا، منذ الغزو في٩٤م، فقد راهنوا على وأد ثورة شعبنا".