كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القاعدة" ينفذ عمليات عسكرية في اليمن بتوجيهات من "الإصلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محللون، إن تنظيم القاعدة تلقى توجيهات من حزب الإصلاح لاستهداف قوات الحزام في أبين، لغرض عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، بدليل أن عمليات التنظيم تنطلق من مديرية المحفد التي يسيطر عليها أو على الجزء الأكبر منها الحزب.

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وأضاف المحللون، أن التنظيم نفذ أكثر من عملية، ضد قوات الحزام الأمني، من بينها مهاجمة وتمير منزل القيادي "لكعب" في مديرية المحفد بالمحافظة.

وكشف المحللون، أن هذه العودة لها دافعان، أولهما محاولة التنظيم إثبات وجوده، بعد العملية العسكرية الأمريكية التي قضت على زعيمه، قاسم الريمي، وعلى عدد من القادة الأمنيين والشرعيين في وادي عبيدة بمحافظة مأرب، وفي يكلأ بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.