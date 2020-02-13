برشلونة “يلعب” ورقة غريزمان لإستعادة نيمار

وكالات

موقع “سبورت” الفرنسي يذهب في تقرير جديد إلى أن “البلوغرانا” عرض بالفعل غريزمان مقابل نيمار، حتى “يجبر” باريس سان جيرمان على الأقل من خفض قيمة الصفقة للتنازل عن المهاجم البرازيلي.

وفشل برشلونة طيلة الصيف الماضي في إيجاد توليفة تُقنع إدارة ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، وذلك رغم الأسماء الكبيرة التي طرحت على غرار عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وجون كلير توديبو.

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فهل سيقبل جيرمان بالصفقة؟ احتمالية ذلك كبيرة لأن غريزمان مهاجم من طراز يختلف عن الأسماء المذكورة، وحتى وإن لم يقبل به كطرف مقايضة مقابل نيمار، قد يفكر باريس سان جيرمان في أمر صفقة منفصلة، خاصة وأن الدولي الفرنسي يسعى إلى مغادرة “كامب نو”، على أن يتم التفاوض على نيمار بشكل منفصل شكليا على الأقل. في الحالتين معا، يبدو مصير اللاعبين مشترك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

يذكر أن أنطوان غريزمان يعاني من “تجاهل” الصف الهجومي الأول في برشلونة بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريس المصاب حاليا.

والأخير لم يخف فشله في الاندماج في القلعة الكاتالونية وتراجع مستواه عما شهدناه يوما مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.