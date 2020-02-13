شغب الكلاسيكو.. توقيف 13 شخصا ومديرية “الأمن” تكشف حصيلة الضحايا والخسائر

على خلفية أحداث الشغب، عقب المباراة التي جمعت أمس بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنه تم توقيف 13 شخصا، للاشتباه في تورطهم في عمليات الرشق بالحجارة، وإلحاق خسائر مادية وتخريب ممتلكات عمومية وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية والعنف في حق موظفين عموميين.

وأوضح البلاغ، أن “أعمال الشغب خلفت إصابات جسدية في صفوف القوات العمومية، حيث تعرض عدد من أفراد الشرطة لجروح وإصابات بدنية، من بينهم 3 موظفين إصاباتهم متفاوتة الخطورة، فضلا عن إصابة عنصرين للوقاية المدنية و22 مشجعا بجروح طفيفة”.

وأوضح المصدر، أن “الخسائر المادية طالت 19 مركبة للأمن الوطني، وشاحنة تابعة للوقاية المدنية وسيارة للإسعاف، علاوة على إلحاق أضرار بستة مركبات في ملك الخواص”.

وشهدت نهاية مباراة “الكلاسيكو”، عشية أمس الأربعاء، بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي، لحساب مؤجل الجولة الـ”15 من البطولة الاحترافية إندلاع أعمال شغبت تسبب في تسجيل العديد من الخسائر المادية، بينها تهشيم زجاج سيارات وحافلات في الطريق السيار.