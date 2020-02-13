المالكي: نسجل نقصا في تجاوب الحكومة مع مقترحات وأسئلة النواب البرلمانيين

سجل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، نقصا في تجاوب الحكومة مع المبادرة التشريعية، والأسئلة الشفوية، والكتابية للنواب البرلمانيين.

وتأسف المالكي، في ندوة صحفية، عقدها، صباح اليوم الخميس، عقب اختتام الدورة التشريعية، أول أمس الثلاثاء، للمصادقة على مقترح قانون واحد، تقدم به النواب البرلمانيون، من بين 152 مقترحا، يوجد قيد الدرس في اللجان النيابية الدائمة.

وتحدث المالكي عن “نقص في تجاوب الحكومة مع الأسئلة الشفوية، والكتابية، إذ أجابت الحكومة عن حوالي 30 في المائة فقط منها”.

وأجاب أعضاء الحكومة، خلال الـ12 جلسة، المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، التي انعقدت خلال دورة أكتوبر، والتي اختتمت ،أول أمس، عن 347 سؤالا، من بين 1160 سؤالا، توصلت بهم الحكومة”.

وبخصوص الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 800 سؤالا من بين 2700 سؤالا كتابيا وجهوا لأعضاء الحكومة.