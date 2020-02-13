ميروسلاف لايتشاك .. مبعوث أممي جديد للصحراء المغربية ينتظر قبول اسمه

بعد أشهر من استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، هورست كولر، من منصبه، يتجه الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريس، نحو تعيين وزير الخارجية السلوفيني، موروسلاف، لايتشاك خليفة لكولر، في حالة عدم الاعتراض على الاسم الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، عن دبلوماسيين قولهم إنه في حالة عدم اعتراض أحد من الأطراف على لايتشاك في الأسابيع المقبلة، فسيتم تأكيد تعيينه.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، قبل ستة أشهر، استقالة “كوهلر”، وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، يأسف بشدة لهذه الاستقالة، لكنه قال إنه يتفهمها تماما، وقد أعرب عن أطيب أمنياته للمبعوث.

الرئيس الألماني الأسبق “هورست كوهلر”، الذي يبلغ من العمر 76 سنة، قدم استقالته من منصبه “لدواع صحية”، بعدما كان قد تسلم مهامه، في شهر يونيو من عام 2017، وأطلق سلسلة مباحثات، جلست فيها الجزائر بشكل رسمي ضمن أطراف النزاع.

شغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لم يزعج المغرب، إذ لم تظهر الدبلوماسية المغربية أي استعجال على تعيين مبعوث جديد، غير أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية، والجارة الجزائر، وجهتا مراسلات متكررة للأمم المتحدة، مطالبتين بتعيين مبعوث جديد في أقرب وقت.