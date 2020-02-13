45 سنة لأفراد عصابة سرقوا 400 مليون واعتدوا بالسيوف على شخصين بطنجة

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية، في استئنافية طنجة، أمس الأربعاء، 45 سنة وستة أشهر على 4 أشخاص، اعترضوا سبيل شخصين، وسلبوهما مبلغ 400 مليون سنتيم تحت طائلة الضرب والجرح، المفضي إلى عاهة مستديمة، فيما لا يزال المخطط الرئيسي للعملية “ي.ف” في حالة فرار.

وقضت المحكمة بـ20 سنة سجنا في حق “ح.ب”، أحد المتهمين الرئيسيين في العملية، فيما أدانت المتهم الثاني “ه.ا” بـ15 سنة سجنا، والثالث “ع.ر” بـ10 سنوات، وحكمت على الرابع “أ.ك” بستة أشهر حبسا نافذا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو من السنة الماضية، عندما تعقب المتهمون بتخطيط من “ي.ف”، الملقب بـ”الكامبا”، والمتواجد في حالة فرار، أب، وابنه قدما إلى مدينة طنجة من أجل بيع قطعة أرضية.

وبعد ترصد دام أياما، تمكن المتهمون من اعتراض سبيلهما على متن سيارة، وسلبهما مبلغ 399 مليون سنتيم منهما، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابة الأب بإغماء نتيجة لمضاعفات إصابته بسبب مرضه بداء السكري.

وتسبب المتهمون أنفسهم في جروح بليغة لابنه، أدت إلى إصابته بعاهة مستديمة على مستوى العين.

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واعترف المتهم الأول “ح.ب” أمام القاضي بسرقة المبلغ المذكور، مبررا ذلك بكون المتهم الرئيسي الفار “ي.ف”، اتصل به طالبا مساعدته من أجل تأديب شخص كان على علاقة مع أخته، ليفاجأ بأن الأمر يتعلق بعملية سرقة.

فيما اعترف باقي المتهمون بتحصيلهم من العملية على مبالغ مالية تتراوح بين 30 و64 مليون سنتيم.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين الأربعة بتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، المقرونة بظرف التعدد، واستعمال السلاح، وناقلة ذات محرك في طرق عمومية، والضرب، والجرح العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بيضاء، تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، والاختطاف، والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك، ومحاولة الاختطاف، والابتزاز، وتسهيل استعمال المخدرات القوية بعوض، أو بدونه، وكذا الضرب والجرح العمدي بالسلاح، الناتج عنه عاهة مستديمة.

5 سنة لأفراد عصابة سرقوا 400 مليون واعتدوا بالسيوف على شخصين بطنجة