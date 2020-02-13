تلاميذ يدرسون في الظلام في مؤسسة تعليمية بمكناس ومطالب بالتدخل

دق أولياء تلاميذ ثانوية “لالة مريم”، في مدينة مكناس، ناقوس الخطر مما أسموه، “تدني التحصيل العلمي لتلاميذ هذه المؤسسة”، وذلك بسبب “انقطاع التيار الكهربائي على بعض الأقسام، ما يدفعهم إلى الانقطاع عن الدرس”.

وقال عبد المالك عبابو، رئيس فيدرالية جمعيات الآباء، والأمهات في مكناس، وعضو المجلس الإداري لأكاديمية جهة فاس- مكناس، في حديثه مع “اليوم 24″، إن الآباء يشكون من تدني تحصيل العلمي للتلاميذ في المؤسسة، بسبب انقطاع المتكرر للكهرباء على بعض الأقسام في الثانوية المذكورة”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “هذه المؤسسة تعرف عدة خروقات، وفوضى، وتسيب على مستوى التدبير، والتسيير، على الرغم من الزيارات، التي قامت بها عدة لجن الافتحاص”، مشيرا إلى أن “هذه المشاكل أثرت بشكل سلبي على التحصيل الدراسي للمتعلمين، والمتعلمات”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “الآباء والأمهات والأولياء بثانوية “للا مريم” التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بمكناس، يدقون ناقوس الخطر، بسبب ما آلت إليه الأوضاع المزرية مثل: انقطاع التيار الكهربائي على بعض الأقسام الدراسية، ومشكلة النظافة، وصراع بين الممون، ومدير المؤسسة أثرت سلبا في التموين داخل المؤسسة”.

يشار إلى أن بعض الآباء، والأمهات يطلبون شهادات المغادرة لأبنائهم من المؤسسة المذكورة، والبعض الآخر يدعو الجهات الوصية إلى التدخل لمصلحة التلاميذ.