السفير الفلسطيني: الملك قال لـ”عباس” إن المغرب مع ما تريده فلسطين- فيديو

بعد أيام من لقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأردن، كشف السفير الفلسطيني في الرباط عن تفاصيل هذا اللقاء.

وقال جمال الشوبكي، سفير فلسطين في المغرب في مشاركته، أمس الأربعاء، في ندوة بالرباط، إن بوريطة نقل للرئيس محمود عباس رسالة شفوية من الملك محمد السادس، وقال فيها لمحمود عباس “الملك يخبركم أن المغرب مع فلسطين ومع ما تريد فلسطين”.

وفي ذات السياق، عبر جمال الشوبكي عن اعتزازه بالموقف المغربي الشعبي، والرسمي المساند للقضية الفلسطينية، والرافض لخطة السلام الأمريكية، التي عرفت بصفقة القرن.

وأكد الشوبكي، خلال مشاركته في ندوة، نظمها اتحاد المحامين الشباب، مساء أمس، في الرباط، أن “الصفقة المزعومة” تقضي على كامل حقوق الشعب الفلسطيني، وتشرعن وجود الاحتلال الإسرائيلي، وسيطرته على كامل تراب فلسطين.

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وأشاد الشوبكي بالمسيرة الوطنية، التي نظمت، نهاية الأسبوع الماضي، في الرباط، وبالقائمين عليها، كما أكد أن المغرب مستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال موقفه في الجامعة العربية، والموقف الذي عبر عنه المسؤولون المغاربة.

وتطرق السفير الشوبكي، خلال كلمته، إلى النقاشات، التي عرفتها مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، حول مواقف بعض “القيادات” الفلسطينية، الداعمة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية”، وأكد أن الشخص، الذي عبر عن مناصرته للجبهة الانفصالية، هو شخص مفصول من المجلس الوطني لمنظمة التحرير منذ عام 2003.