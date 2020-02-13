ارتفاع كبير في منسوب بحيرة طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع بفعل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق كميات هائلة من المياه لغاية نهاية يوم أمس، الأربعاء، 3.5 سنتيمترا إضافيا، وبلغ 209.96- وينقص البحيرة 1.16 مترا حتى تمتلئ بالكامل.

ويعتبر هذا المنسوب في بحيرة طبرية الأفضل منذ بدء فصل الشتاء الحالي، بحسب المعطيات، وما زال منسوب المياه في البحيرة يرتفع بشكل ملحوظ لأول مرة بهذا الشكل منذ عشرات الأعوام.

هذا، وتوقعت سلطة المياه أن يتواصل ارتفاع منسوب بحيرة طبرية خلال الأيام المقبلة إثر هطول الأمطار الغزيرة وتدفق كميات هائلة من المياه من الجبال والمناطق المجاورة للبحيرة، شمالي البلاد.