نابولي بطريقه إلى نهائي كأس إيطاليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبر نادي نابولي الإيطالي، مسارًا طويلًا نحو التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا بعد أن فاز على خصمه إنتر ميلان، بهدف دون مقابل، في مباراة الذهاب من دور النصف النهائي، في إطار منافسة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وجاء شوط المباراة الأول على ملعب جوسيبي مياتزا في ميلانو، اليوم الأربعاء، متوسط المستوى من كلا الفريقين مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض.

واعتمد الضيوف على التنظيم الدفاعي والارتداد نحو الهجوم الأمر الذي خلق بعض الفرص الخطرة.

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وفي شوط المباراة الثاني، نجح نابولي في مباغتة إنتر ميلان بهدف أحرزه متوسط الميدان الإسباني فابين رويز، الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس باديلي، مُسجلًا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

ويستضيف إي سي ميلان، الخميس، فريق يوفنتوس في المباراة الثانية للدور ذاته على ملعب سان سيرو.

ويسعى الفريق المستضيف إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على إكمال المشوار نحو النهائي على أمل الظفر باللقب، الذي قد يُمكنه من إنقاذ موسمه بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري.