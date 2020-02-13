شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سابق يكشف خيانات الإخوان السوداء شرق صنعاء ووفاء جبهات الضالع والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 كشف محافظ الضالع السابق، عن الخيانات الإخوانية السوداء شرق صنعاء والوفاء الأبيض بجبهات الضالع.

وقال فضل محمد حسين الجعدي، محافظ الضالع سابقًا، في تصريح "في جبهة نهم (يهدون) العتاد وبجبهة الضالع يُسترد". وأشار الجعدي إلى أن " هُناك هزائم مذلة وهُنا نصر مشرف". Advertisements وبين أن "هُناك خيانات سوداء وهُنا وفاء أبيض". ولفت إلى أن "هُناك بيع وتخاذل وتآمر وهُنا شهداء وصمود وتضحيات".

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