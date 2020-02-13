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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: قادرون على حسم المعركة وقت نشاء والان مع التفاصيل
الخميس 13 فبراير 2020
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يحاول خلط الأوراق وتشويه سمعة القوات المسلحة، بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن، مؤكداً قدرة الجيش على حسم المعركة "في أي وقت نشاء".
وقال المسماري، في مؤتمر صحافي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مساء الأربعاء "ليلة أول أمس وصلت باخرة تركية إلى ميناء مصراته محملة بالأسلحة".
وأضاف المسماري أن "الهدف النهائي للقوات المسلحة الليبية هو مكافحة الإرهاب والقضاء على المليشيات المسلحة وجمع السلاح".
وأوضح أن" 99% من الأراضي الليبية تحت سيطرتنا" مؤكداً قدرة الجيش على "حسم المعركة وقت نشاء".
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً الأربعاء، بتوقيت نيويورك، لمناقشة مشروع قرار بطالب الأطراف المتصارعة في ليبيا بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.
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