اخبار العالم

الجيش التركي ينسحب من بعض القرى السورية في رأس العين

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التركي ينسحب من بعض القرى السورية في رأس العين والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020

أكد مصدر كردي مطلع، أن الجيش التركي انسحب، دون ميليشياته المسلحة، من بعض القرى في ريف مدينة رأس العين السورية (شمال غرب الحسكة).

 

وقال المصدر الكردي، إن "الجيش التركي انسحب، دون ميليشياته المسلحة، من قرى السفح وخربة جمو وسودة ومحمودية وقرى أخرى، إلى مدينة رأس العين"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز" أمس الأربعاء.

Advertisements

 

وأضاف، أن "القرى التي انسحبت منها القوات التركية هي قرى تماس مع قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية".

 

وأشار المصدر إلى أن "القوات التركية تخشى من خسائر بشرية بعد مقتل العشرات من جنودها في إدلب وشمال سوريا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي ينسحب من بعض القرى السورية في رأس العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا