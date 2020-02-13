الجيش التركي ينسحب من بعض القرى السورية في رأس العين

الخميس 13 فبراير 2020

أكد مصدر كردي مطلع، أن الجيش التركي انسحب، دون ميليشياته المسلحة، من بعض القرى في ريف مدينة رأس العين السورية (شمال غرب الحسكة).



وقال المصدر الكردي، إن "الجيش التركي انسحب، دون ميليشياته المسلحة، من قرى السفح وخربة جمو وسودة ومحمودية وقرى أخرى، إلى مدينة رأس العين"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز" أمس الأربعاء.

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وأضاف، أن "القرى التي انسحبت منها القوات التركية هي قرى تماس مع قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية".

وأشار المصدر إلى أن "القوات التركية تخشى من خسائر بشرية بعد مقتل العشرات من جنودها في إدلب وشمال سوريا".