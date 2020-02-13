البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار مجلس الأمن

الخميس 13 فبراير 2020

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي أمس، والذي أكد دعم جهود تحقيق السلام بالبلاد.



وأشادت البعثة، في بيان، باعتماد مجلس الأمن للقرار "الذي يصادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا، والذي عقد في برلين، ويؤكد الحاجة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح، ويعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والحوار الليبي الليبي الجاري بتيسير من البعثة".

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ووصف البيان القرار بأنه يُعد "رسالة قوية إلى الشعب الليبي بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً".

وتبنى مجلس الأمن أمس قراراً يطالب طرفي النزاع في ليبيا بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار ويدين التصاعد الأخير للعنف، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.