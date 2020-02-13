شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل3 فلسطينيين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم . وأفادت مصادر محلية في بيت لحم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت بلال إبراهيم الدبس وولده مهند ، والشاب وجدي عادل ضراغمة ، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

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