حذّروا اولادكم من قبول المشاركة في تحدي Skull breaker المؤذي.. اليكم التفاصيل!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بتحدٍّ خطير بين تلامذة المدارس يسبب لهم الأذية.
وللقيام بهذا التحدي، على التلميذ أن يقف ثم يقفز بين اثنين من رفاقه ليقوما بدورهما بركله وإيقاعه أرضاً.
نحذّر الأهل من مدى خطورة هذا التحدي كونه يسبب الأذى للذين يقومون به، وننصحهم بتحذير أولادهم من القبول به.
وقال أحد الاستشاريين في العلاقات الأسرية، إن مساوئ التكنولوجيا الحديثة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى بالنسبة للشباب لا حصر لها.
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