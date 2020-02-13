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حذّروا اولادكم من قبول المشاركة في تحدي Skull breaker المؤذي.. اليكم التفاصيل!

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بتحدٍّ خطير بين تلامذة المدارس يسبب لهم الأذية.
والتحدي الجديد، الذي أطلق عليه إسم skull breaker، ينتشر الآن عبر تطبيق تيك توك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

وللقيام بهذا التحدي، على التلميذ أن يقف ثم يقفز بين اثنين من رفاقه ليقوما بدورهما بركله وإيقاعه أرضاً.


نحذّر الأهل من مدى خطورة هذا التحدي كونه يسبب الأذى للذين يقومون به، وننصحهم بتحذير أولادهم من القبول به.

 

 

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وقال أحد الاستشاريين في العلاقات الأسرية، إن مساوئ التكنولوجيا الحديثة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى بالنسبة للشباب لا حصر لها.

وأضاف أن لعبة skull breaker عبارة عن لعبة تحد جديدة تنتشر فى المدارس وتسبب إصابة شديدة وتثير مخاوف أولياء الأمور. وقال أنها عبارة عن كارثة مرعبة ، منوها الى ان التكنولوجيا الحديثة قتلت الإبداع لدى الشباب، و ان كل هذه الالعاب ما هى الا مجرد العاب انتقادية وعنيفة لإثبات المراهق لذاته أمام زملائه. فهى العاب تتحكم فى سيكولوجية الشخصية بالنسبة للمراهق لأنه لا يمتلك ثباتاً انفعالياً بشخصيته وتعتبر مرحلة "تقليد" .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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