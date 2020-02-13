أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني، إن محاولة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لإرضاء الشارع والكتل السياسية في آن واحد يجب أن تسري على الجميع بالتساوي. ولفت طالباني خلال حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي ستبثه السومرية "قريباً"، إن بعض الكتل تضغط بإتجاه الابقاء على اسماء وزرائها الحاليين، مضيفة أن شرط الاتحاد في دعم تكليف علاوي مرتبط بتحقيق العدالة في التعامل مع شركاء العملية السياسية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طالباني: الاتحاد الوطني يشترط على علاوي تحقيق العدالة في التعامل مع الشركاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.