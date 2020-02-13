كيف ستؤثر الكواكب على برجكم هذا الأسبوع؟

الحدث الاول لهذا الأسبوع هو انتقال الشمس الى برج الحوت المائي يوم الاربعاء لتبدأ مواليد برج الحوت فعليا سنة جديدة من الفرص والتقدم والايجابيات والانتاجية بحيث تعدك هذه السنة باحداث مميزة وانفراجات كثيرة فتجسد بعض الرغبات وتطور بعض المشاريع وترسم مستقبلا زاهرا واثقا من نفسك..
الحدث الثالث الذي يحمل توترا من نوع آخر وهو انتقال المريخ من القوس الى الجدي يوم 16 وتأثيراته السلبية والحوادث التي يسببها الحمل السرطان والميزان على هذه المواليد الانتباه والحذر جدياً من الخلافات والتراجع الصحي والمهني
كما ان وجود الزهرة في برج الحمل الناري يجعل مواليد الابراج النارية تعيش مرحلة غنية بالافراح والمناسبات السعيدة عائليا وعاطفيا.
بالنسبة الى حركة القمر السبت والاحد القمر في العقرب في مربع فلكي مع الشمس من برج الدلو الاثنين والثلاثاء القمر في القوس بين الاربعاء والجمعة القمر في الجدي وهذا الامر يعني تنوع في الحظوظ وتقريبا كل برج عنده يومين مهمين وايجابين.
بالنسبة الى حركة الكواكب الزهرة لا تزال تتنقل في برج الحمل الناري الشمس في بداية الاسبوع لا تزال تتنقل في اخر درجات برج الدلو لتنتقل يوم الاربعاء الى برج الحوت المائي المشتري زحل وبلوتون في الجدي عطارد متراجعا في الحوت المريخ في الجدي واورانوس في الثور.
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