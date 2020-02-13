بالصور.. حشود نسوية تصل التحرير

تظاهر العشرات من النساء في ساحة التحرير وسط بغداد، لدعم المتظاهرين في الساحة. وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من النساء بينهم طالبات كليات ومدارس خرجوا اليوم في تظاهرة انطلقت من نفق التحرير وسط العاصمة الى الساحة. واضاف ان المشاركات حملن لافتات (هاشتاك لبوات العراق)، اضافة الى الاعلام العراقية". Advertisements

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