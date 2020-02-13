الغزال الأسمر: رقمي القياسي لن يُكسر حتى ظهور الامام المهدي

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2020-02-13 | 10:48
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يتوقع النجم الدولي السابق، يونس محمد علي، أن يظل رقمه القياسي في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، صامداً حتى ظهور الامام المهدي عليه السلام.
ويمتلك "الغزال الأسمر" رقماً قياسياً في الدوري العراقي كونه اكثر لاعب سجل اهدافاً في الموسم الواحد، حيث سجل 36 هدفاً في موسم 1993-1994.
وقال عبد علي في تعليق عن أهدافه، "لا زلت اعترف، رغم رقمي القياسي الذي لم ولن يكسر حتى ظهور الامام المهدي عج".
وأضاف "اعترف، احمد راضي أفضل مني، لذلك مشاركتي مع المنتخب الوطني قليلة لكن مع انجازات الرشيد كنا نلعب سوياً وحققنا الكثير".
وقال عبد علي في تعليق عن أهدافه، "لا زلت اعترف، رغم رقمي القياسي الذي لم ولن يكسر حتى ظهور الامام المهدي عج".
وأضاف "اعترف، احمد راضي أفضل مني، لذلك مشاركتي مع المنتخب الوطني قليلة لكن مع انجازات الرشيد كنا نلعب سوياً وحققنا الكثير".
المحرر: محمد خليل
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