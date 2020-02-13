عقوبات اقتصادية صارمة فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة الإيراني دخلت حيز التنفيذ العام المنصرم ، فيما هددت واشنطن بمعاقبة الدول المتعاملة مع طهران في هذا المجال ، الا انها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية ، بدأت بخمسة واربعين يوما ، ثم اخذت بالتمدد بعد انتهاء كل مدة.
وكان من المفترض أن تنتهي مدة الإعفاء الأخير الممنوح للعراق هذا الأسبوع ، الا ان الادارة الاميركية قررت "مجددا" تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة خمسة واربعين يوما ، اذ يعتمد العراق على إيران بتأمين ثلث حاجته من الكهرباء.
ويرى مسؤولون عراقيون ان الولايات المتحدة فضّلت عدم وضع رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي في مواجهة ضغوط إضافية ، في وقت يحاول فيه تشكيل حكومة جديدة في خضم سلسلة من الاضطرابات.
وتخوض بغداد وواشنطن حاليا محادثات حول ماهية شروط الاعفاء الجديد ، فيما اوضح المسؤولون ان واشنطن غالبا ما تدعو بغداد إلى الابتعاد عن طهران من خلال التعاون مع شركات أميركية لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين القدرة على توصيل الطاقة للمنازل.
ويرى مسؤولون عراقيون ان الولايات المتحدة فضّلت عدم وضع رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي في مواجهة ضغوط إضافية ، في وقت يحاول فيه تشكيل حكومة جديدة في خضم سلسلة من الاضطرابات.
وتخوض بغداد وواشنطن حاليا محادثات حول ماهية شروط الاعفاء الجديد ، فيما اوضح المسؤولون ان واشنطن غالبا ما تدعو بغداد إلى الابتعاد عن طهران من خلال التعاون مع شركات أميركية لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين القدرة على توصيل الطاقة للمنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..تمديد اعفاء بغداد مجدد من العقوبات الاقتصادية على طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.