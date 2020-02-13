"الصحة العالمية" تعلن عن الاسم الرسمي لفيروس "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت منظمة الصحة العالميّة اسمًا رسميًا على فيروس كورونا الجديد ليصير كوفيد- 19(Covid-19).



مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعلن الاسم في مؤتمر صحفي، ليُعرّف بلقب جديد بعد استخدام كثير من الأسماء والألقاب غير الرسمية، وفق تقرير سي إن بي سي.

والاسم الجديد يشبه الاسم السابق «2019- إن سي أو في» بأنه اختصار لعدة كلمات، فبداية الاسم «كو» تأتي من كورونا، و«في» من فيروس، و«د» من الكلمة الإنكليزية «ديزيز» والتي تعني المرض، و19 ترمز للسنة التي انتشر فيها الوباء.

Advertisements

وتهدف منظمة الصحة العالمية من منح الفيروس اسمًا رسميًا، توخي الدقة من جهة، لأن اسم كورونا يشمل طيفًا كبيرًا من الفيروسات، ومن جهة أخرى تفادي انتشار اسم له معاد للأسيويين أو الصين،

وقال تيدروس في مؤتمر صحافي «التسمية ضرورية حذرًا من استخدام أسماء أخرى، قد تكون غير دقيقة أو متحيزة، وتشكل معيارًا لتسمية الأوبئة الفيروسية في المستقبل.»

وتريد المنظمة تجنب انتشار الأسماء الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر الألقاب العنصرية والمُخيفة بسرعة. وبإعطاء الوباء اسمًا رسميًا نستطيع تجنب استخدام الألقاب المتطرفة للمرض.

وتسببت أسماء الأمراض في الماضي بوصمة مناطق وأشياء مختلفة، مثل «حمى الخنازير» و«متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.» وتسعى المنظمة بإطلاقها سم كوفيد 19 على الفيروس الجديد تجنب مشكلات مشابهة.