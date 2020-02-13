- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش التركي ينسحب من بعض القرى السورية في رأس العين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد مصدر كردي مطلع، أن الجيش التركي انسحب، دون ميليشياته المسلحة، من بعض القرى في ريف مدينة رأس العين السورية (شمال غرب الحسكة).
وقال المصدر الكردي، إن "الجيش التركي انسحب، دون ميليشياته المسلحة، من قرى السفح وخربة جمو وسودة ومحمودية وقرى أخرى، إلى مدينة رأس العين"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز" أمس الأربعاء.
وأضاف، أن "القرى التي انسحبت منها القوات التركية هي قرى تماس مع قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية".
وأشار المصدر إلى أن "القوات التركية تخشى من خسائر بشرية بعد مقتل العشرات من جنودها في إدلب وشمال سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي ينسحب من بعض القرى السورية في رأس العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.