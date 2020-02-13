الإمارات تدين هجوما في نيجيريا وتؤكد رفضها للعنف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أدانت الإمارات، بشدة، هجوما إرهابيا أودى بحياة 30 شخصا على الأقل، شمال شرقي نيجيريا، مؤكدة رفضها التام لجميع أشكال العنف الذي يستهدف الأمن والاستقرار.



والإثنين الماضي، قُتل 30 شخصا على الأقل، في هجوم بولاية بورنو التي تشهد اضطرابات شمال شرقي نيجيريا.

وتعقيبا على هذا الهجوم، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم الخميس، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

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كما أكدت الإمارات رفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولم تعلن أي جهة، على الفور، مسؤوليتها عن هجوم الإثنين، لكن المنطقة تتعرض للعديد من الهجمات الإرهابية التي يشنها عادة تنظيما بوكو حرام وداعش.

ووفق تقديرات، أدى النزاع مع بوكو حرام وتنظيم داعش في غربي أفريقيا إلى مقتل 35 ألف شخص ونزوح نحو مليوني من منازلهم منذ عام 2009.