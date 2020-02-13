قتيلان و12 مصابا في هجوم إرهابي بديالى العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قتل شخصان وأصيب 12 آخرون، الخميس، في هجوم إرهابي استهدف مواطنين وقوات أمنية بمحافظة ديالى شرق العاصمة العراقية بغداد.



ووفقا للعين نقلت وسائل إعلام عراقية، عن مصدر أمني، أن عناصر إرهابية هاجمت مجموعة من المواطنين وقوات أمنية في أطراف قضاء "خانقين" بديالى.

كما انفجرت عبوة ناسفة أثناء إجلاء المصابين، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة 12 بجروح.

المصدر أوضح أيضا أن القوات الأمنية في المنطقة اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ.

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فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي.

وما زال العراق يعاني من الهجمات الإرهابية التي يشنها عناصر "داعش" بعد مرور أكثر من عامين على إعلان هزيمة التنظيم.

وأعلن الجيش العراقي القضاء على داعش بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد يوليو/تموز 2017.

يشار إلى أن العراق يشهد كذلك مظاهرات في بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ احتجاجاً على استشراء الفساد، وتفشي البطالة وتدني الخدمات العامة، وللمطالبة بالتخلص من نفوذ إيران.

ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات فورية، بعد تشكيل حكومة انتقالية ترأسها شخصية مستقلة، إلى جانب مقاضاة الضالعين في الفساد والمسؤولين عن الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون في الآونة الأخيرة.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، مؤخرا، محمد توفيق علاوي رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد الأخير بمحاسبة المسؤولين عن إراقة الدماء، مشيرا إلى أن مطالب المحتجين السلميين أولوية لحكومته الجديدة.