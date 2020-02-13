شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1310 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1310 حالات على الأقل.



و سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.

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