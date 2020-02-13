تركيا تواصل التصعيد في ليبيا وتنصب منظومة دفاع جوي في مطار معيتقة

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التصعيد وتحدي المجتمع الدولي، من خلال قيام الجيش التركي بنصب منظومة دفاع جوي متقدمة في مطار معيتقة بطرابلس الليبي لصد طائرات الجيش الوطني، التي تستهدف مسلحي ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج. وأظهرت صور التقطها ركاب في طائرة مدنية، منظومة دفاع جوي بالقرب من برج المراقبة بالمطار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا". وتوضح الصور أن منظومة الدفاع الجوي هي من طراز هوك صاروخ أرض-متوسط المدى أمريكي الصنع.

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