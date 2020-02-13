تيار المستقبل: احتفال 14 شباط قائم في موعده ومكانه في بيت الوسط

اكدت مصادر "​تيار المستقبل​" لـ"مستقبل ويب" ردا على تداول جهة مشبوهة على التواصل الاجتماعي أخباراً كاذبة تزعم إلغاء الحفل المخصص لذكرى اغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ في ​بيت الوسط​، أن "هذه ​الاخبار​ ملفقة ومكشوفة النيات والاحتفال قائم في موعده ومكانه في بيت الوسط بعد ظهر غدٍ الجمعة".

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