لفت النائب ​مروان حمادة​ إلى انه "بعيدا من أي استغلال إعلامي أو تفسير سياسي لزيارتي ​معراب​ أول من أمس، يهمني ان أشير الى أنها جاءت زيارة تداول عام بين أصدقاء من دون تكليف أو تفويض من أحد".

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كانت هذه تفاصيل خبر حمادة عن زيارته معراب: أتت من دون تفويض من أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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