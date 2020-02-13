كرم:مشورة صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية

رأى أمين سر "تكتل الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم في تصريح له "ان طلب المشورة التقنية من صندوق النقد الدولي بشأن الدين المستحق، خطوة إيجابية من قبل الحكومة التي عليها توضيح الإجراءات والحلول التي تعتمدها"، معتبرا "ان مصلحة المواطن اليوم تقضي بعدم دفع المستحقات من ودائعه".
وشدد على ان "أي مساعدات دولية لا يمكن الحصول عليها الا بعد تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ويبقى الأساس ان تدعم الحكومة هذه الإصلاحات والالتزام بها بخطوات عملية وفعلية ملموسة".
ونفى علمه بأي عريضة يعدها رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لحشد القوى المعارضة لإسقاط الرئيس ميشال عون، مؤكدا "ان الأمر غير مطروح اليوم".
وردا على سؤال، أشار كرم الى "ان القوات اللبنانية ستشارك في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري غدا عبر وفد رفيع المستوى بما يليق بالمناسبة".
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