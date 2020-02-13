كرم:مشورة صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية

رأى أمين سر "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح له "ان طلب المشورة التقنية من ​صندوق النقد الدولي​ بشأن الدين المستحق، خطوة إيجابية من قبل ​الحكومة​ التي عليها توضيح الإجراءات والحلول التي تعتمدها"، معتبرا "ان مصلحة المواطن اليوم تقضي بعدم دفع المستحقات من ودائعه".

وشدد على ان "أي ​مساعدات​ دولية لا يمكن الحصول عليها الا بعد تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ويبقى الأساس ان تدعم الحكومة هذه الإصلاحات والالتزام بها بخطوات عملية وفعلية ملموسة".

ونفى علمه بأي عريضة يعدها رئيس ​التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ لحشد القوى المعارضة لإسقاط ​الرئيس ميشال عون​، مؤكدا "ان الأمر غير مطروح اليوم".

وردا على سؤال، أشار كرم الى "ان ​القوات اللبنانية​ ستشارك في ذكرى استشهاد الرئيس ​رفيق الحريري​ غدا عبر وفد رفيع المستوى بما يليق بالمناسبة".