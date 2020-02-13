رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على حادثة سد البوشرية أنه " يا في دولة يا ما في، ما رح نسمح للفتنة تخرب البلد ولا رح يضل الأهالي والسكان تحت رحمة ​السلاح​ المتفلت والزعران". وقال: "تواصلت مع ​الأجهزة الأمنية​ ب​المتن​ لملاحقة الفاعلين وأخذ كل الإجراءات لمنع تكرار هيدي الأحداث".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش عن حادثة سد البوشرية:تواصلت مع الأجهزة الأمنية بالمتن لملاحقة الفاعلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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