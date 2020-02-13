اعتبر النائب جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "بيان جمعية المصارف صدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "يجب تسديد 1.2$سندات خزينة. سدد سلامة في تشرين 1.5 مليار$ من مال الناس"، متسائلا: "ماذا إستفاد البلد غير تطيير الدولار من مال الناس؟".
ولفت السيد الى أن "سعر السند إنخفض الى 60 في المئة. لماذا لم يشتريه على السعر المنخفض بدل تسديده بآذار 100 في المئة"، متوجها الى سلامة متسائلا: "فيك تخبر الناس مين عم يشتري السندات اليوم ولمين الكومسيون؟!".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد لسلامة: فيك تخبر الناس مين عم يشتري السندات اليوم ولمين الكومسيون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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