السيد لسلامة: فيك تخبر الناس مين عم يشتري السندات اليوم ولمين الكومسيون؟

اعتبر النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "بيان ​جمعية المصارف​ صدى حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة: "يجب تسديد 1.2$سندات خزينة. سدد سلامة في تشرين 1.5 مليار$ من مال الناس"، متسائلا: "ماذا إستفاد البلد غير تطيير ​الدولار​ من مال الناس؟".

ولفت السيد الى أن "سعر السند إنخفض الى 60 في المئة. لماذا لم يشتريه على السعر المنخفض بدل تسديده بآذار 100 في المئة"، متوجها الى سلامة متسائلا: "فيك تخبر الناس مين عم يشتري السندات اليوم ولمين الكومسيون؟!​​​​​​".