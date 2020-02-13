مخزومي: لعدم دفع إستحقاق آذار المالي والتفاوض مع المعنيين

دعا النائب ​فؤاد مخزومي​ إلى عدم دفع الإستحقاق المالي القادم في آذار وإيجاد حلول بديلة.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، تمنى مخزومي "على ​رئيس الجمهورية​ ورئيس الحكومة عدم دفع الإستحقاق المالي المقبل في 9 آذار وفتح باب التفاوض مع الجهات المعنية لإيجاد حلول وهناك بالفعل حلول يمكن اللجوء إليها قبل فوات الاوان".

واعتبر خلال تصريح آخر، بأن "اللجوء إلى تحويل اموال الناس من الدولار إلى العملة اللبنانية بدون موافقة اصحاب الحسابات هو ايضا جريمة هدفها تمويل السندات من جيوب الناس مجدداً .. يبدو انه لم يعد هناك حدود لسرقة الناس وأرزاقهم ومدخراتهم".