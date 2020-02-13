نقابة المحررين استنكرت الاعتداء على الصحافي محمد زبيب

استنكرت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية في بيان "تعرض الزميل الصحافي ​محمد زبيب​ ليل امس لاعتداء غادر، بعيد محاضرة له في ندوة في منطقة الحمرا، حيث تصدى له ثلاثة اشخاص واوسعوه ضربا ثم فروا الى جهة مجهولة".

وشجبت النقابة "هذا العمل الجبان"، واعتبرته "اعتداء على ​نقابة المحررين​، وهو عضو فاعل من اعضائها"، مطالبة السلطات المختصة، لا سيما القضائية، "بكشف الفاعلين وانزال اشد العقوبات بهم". وقالت: "ان الصحافة اللبنانية ليست مكسر عصا للخارجين على القوانين، وعلى السلطات المختصة تأمين اقصى الحماية للصحافيين، ولن تسمح بالتعدي على الجسم الاعلامي الى اي مؤسسة انتمى، وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المعتدين قضائيا".

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