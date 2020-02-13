حسن مستقبلا هارون: لاستدعاء مستوردي المستلزمات الطبية لإيجاد حل

رحب رئيس نقابة أصحابات ​المستشفيات الخاصة​ النقيب ​سليمان هارون​ "بالنهج الجديد والديناميكية الجديدة التي يأتي بها الوزير ​حمد حسن​ إلى ​وزارة الصحة العامة​"، ونقل عن الوزير حسن قوله"إنه في الوضع الإستثنائي الذي تمر به البلاد، تتوجه الأنظار إلى وزارة الصحة والمستشفيات ما يوجب أداء منتظمًا يأخذ بالاعتبار هواجس الناس من جهة و​الوضع المالي​ والإقتصادي الحالي من جهة ثانية، وشدد وزير الصحة العامة على إعطاء الأولوية للمريض".

وخلال اجتماعه مع وزير الصحة بحضور النائب ​فادي علامة​، لفت هارون إلى أن "النقابة طرحت من جهتها معادلة لا يمكن تخطيها وتقضي بحاجة المستشفيات إلى علاج مشاكلها، إذا ما كان عليها المواظبة على تقديم العناية اللازمة للمريض"، معتبراً "أن هناك مشاكل مزمنة قديمة ومشاكل جديدة طرأت نتيجة الوضع الحالي".

وأوضح أن "الاتفاق مع وزير الصحة العامة تم على تقسيم المشاكل على مراحل عدة، بدءًا من المشاكل التي تتطلب معالجة آنية، إلى المشاكل التي تتطلب معالجة في المدى القصير، وصولا إلى تلك التي تحتاج إلى مدى أطول. وأن الموضوع الأهم حاليًا يتمثل في مسألة الإستيراد و​المستلزمات الطبية​، حيث يواجه المستورد صعوبة في تجديد المستلزمات والمعدات في ضوء ارتفاع الأسعار بالمقارنة مع تلك التي تعترف بها الجهات الضامنة كوزارة الصحة و​الضمان​ والطبابة العسكرية. وبناء عليه، قرر الوزير حسن استدعاء المستوردين للبحث عن حل عادل لجميع الأفرقاء".

لفت هارون إلى أن "البحث تناول كذلك عملية تنظيم نقل المرضى إلى الطوارئ برعاية وزارة الصحة العامة لتفادي حصول إشكالات، فيتوجه المرضى إلى المستشفى اللازم فور حاجتهم إلى العناية"، مبدياً ثقته بأن المشاكل ستلقى حلولا بشكل عادل يؤمن مصلحة المريض واستمرار المستشفيات.