هاشم: حرص جمعية مصارف لبنان على تسديد اليوروبندز في موعدها يثير الريبة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أن "حرص ​جمعية مصارف لبنان​ على تسديد استحقاق اليوروبندز في موعدها يثير الريبة والشك ويؤكد على دور ​المصارف​ وتحملها مسؤولية ما وصلنا اليه"، معتبرا أنه "الأجدر بقطاع المصارف تأمين أموال المودعين والإقلاع عن إذلال الناس وإهانتهم على أبواب مصارفهم بدل الإمعان في إغراق اللبنانيين أكثر في أزمتهم ​المال​ية والنقدية بسبب جشع القيمين على ​القطاع المصرفي​ لتحقيق الأرباح على حساب أموال الناس والمال العام"، مشددا على أن "المطلوب اليوم الحفاظ على الودائع والاحتياط لحفظ الاستقرار و​الأمن​ الإجتماعي ومن خلال إجراءات وقرارات منظمة".

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