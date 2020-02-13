قرار اتهامي بحق شخص بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" في عرسال

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة ​فادي صوان​ قرارا اتهم فيه حسين احمد الحجيري، بجرم الإنتماء الى "​تنظيم داعش​" في ​عرسال​، سندا الى المواد 335 ​عقوبات​ والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر، وأحاله الى ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.

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