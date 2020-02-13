طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة مع ارتفاع بالحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث سيتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وممطر، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وضباب محلي على المرتفعات، تكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ المحلي. يتكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن 1500 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط ​أمطار​ خفيفة ومتفرقة ليلا.