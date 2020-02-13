الجيش التركي يرسل راجمات صواريخ وقوات خاصة إلى الحدود مع سوريا

أفادت وكالة "​الأناضول​" التركية عن إرسال ​الجيش التركي​ لراجمات ​صواريخ​ بالإضافة إلى قوات خاصة، إلى ​الحدود التركية السورية​. وقد زادت حدة التصعيد بين الجيشين السوري والتركي في ادلب وخصوصاً بعد مقتل 5 جنود أتراك وجرح آخرين بعد استهدافهم من قبل قوات الجيش العربي السوري.

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