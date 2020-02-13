الجيش التركي يرسل راجمات صواريخ وقوات خاصة إلى الحدود مع سوريا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية عن إرسال الجيش التركي لراجمات صواريخ بالإضافة إلى قوات خاصة، إلى الحدود التركية السورية.
وقد زادت حدة التصعيد بين الجيشين السوري والتركي في ادلب وخصوصاً بعد مقتل 5 جنود أتراك وجرح آخرين بعد استهدافهم من قبل قوات الجيش العربي السوري.
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