السلطات الأسترالية: احتواء كل الحرائق المندلعة في نيو ساوث ويلز

أعلنت فرق الإطفاء في ​أستراليا​، أنه تم احتواء كل ​الحرائق​ المندلعة في ​نيو ساوث ويلز​، أكثر الولايات الأسترالية المتضررة، ما يشكل نهاية أزمة متواصلة منذ أشهر عدة تسببت بمقتل 33 شخصا في أرجاء البلاد.

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