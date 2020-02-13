أعلنت ​وزارة العدل​ السودانية في بيان لها اليوم الخميس إنها أبرمت إتفاق تسوية مع عائلات و​ضحايا​ حادثة ​تفجير​ المدمرة الأميركية "كول" التي وقعت في عام ٢٠٠٠، وما تزال قيد التقاضي أمام المحاكم الأميركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدل السودانية: وقعنا اتفاقا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأميركية كول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.