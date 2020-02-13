النشرة: وصول عدد من النازحين السوريين الى معبري جوسيه والدبوسية

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن عددا من العائلات السورية، وصلت الى معبر جوسيه في ​القصير​ ب​ريف حمص​ الجنوبي الشرقي وقامت الجهات المختصة بتقديم كافة الخدمات من تسجيل اسماء اضافة الى الخدمات الصحية واللقاحات كافة واهمها لقاحات ​شلل الأطفال​ وكل حسب عمره.

كما وصلت أعداد أخرى من العائدين عبر معبر ​الدبوسية​ بريف حمص عبر الحافلات على ان يتم نقلهم إلى منازلهم في قراهم وبلداتهم والتي قامت الجهات المختصة فيها بإعادة تأهليها والعمل على اعادة ​البنى التحتية​ والخدمات الاساسية من كهربا وماء وغيرها.

و عاد العشرات من السوريين المهجرين عبر مركز ​جديدة يابوس​ ب​ريف دمشق​ قادمين من ​لبنان​ حيث جهز المعبر بكافة التجهيزات من نقاط طبية اضافة لتسهيل كافة الاجراءات اللازمة.