النشرة: وصول عدد من النازحين السوريين الى معبري جوسيه والدبوسية

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن عددا من العائلات السورية، وصلت الى معبر جوسيه في القصير بريف حمص الجنوبي الشرقي وقامت الجهات المختصة بتقديم كافة الخدمات من تسجيل اسماء اضافة الى الخدمات الصحية واللقاحات كافة واهمها لقاحات شلل الأطفال وكل حسب عمره.
كما وصلت أعداد أخرى من العائدين عبر معبر الدبوسية بريف حمص عبر الحافلات على ان يتم نقلهم إلى منازلهم في قراهم وبلداتهم والتي قامت الجهات المختصة فيها بإعادة تأهليها والعمل على اعادة البنى التحتية والخدمات الاساسية من كهربا وماء وغيرها.
و عاد العشرات من السوريين المهجرين عبر مركز جديدة يابوس بريف دمشق قادمين من لبنان حيث جهز المعبر بكافة التجهيزات من نقاط طبية اضافة لتسهيل كافة الاجراءات اللازمة.
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