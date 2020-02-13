الخارجية الفرنسية: ننتظر ومجموعة الدعم الدولية إصلاحات بعيدة المدى وطموحة في لبنان

اشارت وزارة ​الخارجية الفرنسية​ في بيان حول الموافقة على ​البيان الوزاري​ للحكومة اللبنانية ​الجديدة​، الى ان "​مجلس النواب اللبناني​ وافق على البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة. ويقع حاليا على عاتق هذه الحكومة التحرك سريعا من أجل تلبية التطلعات ​الاقتصاد​ية والاجتماعية والسياسية التي يعبر عنها ​اللبنانيون​ منذ أشهر عدة".

ولفتت الخارجية الفرنسية الى ان ​فرنسا​ تنتظر، مثلها كجميع شركاء ​مجموعة الدعم الدولية للبنان​ (GIS) الذين اجتمعوا في كانون الأول الماضي في ​باريس​، من السلطات اللبنانية إصلاحات بعيدة المدى وطموحة، لا سيما في ما يتعلق بشفافية الاقتصاد، والاستدامة الاقتصادية والمالية، و​مكافحة الفساد​ واستقلال ​القضاء​. ويجب أن تتم هذه الإصلاحات بروح من المسؤولية ولمصلحة جميع اللبنانيين".

واكدت ان "فرنسا تبقى إلى جانب اللبنانيين، كما فعلت دوما، وهي تجدد تمسكها بسيادة واستقرار وأمن لبنان الذي لا بد من فصله عن التوترات والأزمات الإقليمية".